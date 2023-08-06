快訊

農業部剛升格就缺蛋調漲價格？北市蛋商公會否認：沒聽說

影／南投災情曝光 仁愛鄉台14線南豐村中正路沿線如廢墟

下午1時12分宜蘭南澳規模4.5地震 最大震度2級

MLB／天使彈出1支不走運的二壘打吞5連敗 教頭仍然樂觀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊九局下一、二壘有人時，朱力（Brandon Drury）掃出左外野方向的深遠安打，彈出場外形成場地二壘安打。 美聯社
天使隊九局下一、二壘有人時，朱力（Brandon Drury）掃出左外野方向的深遠安打，彈出場外形成場地二壘安打。 美聯社

天使隊在爭奪美聯外卡之路上又遭遇重創，今天以2：3輸給水手隊，吞下5連敗，先前打下的優勢也花光，戰績56勝56敗回到5成勝率，與外卡的差距擴大到6場勝差，總教練尼文（Phil Nevin）坦言失望，但對球隊前景仍抱持樂觀。

大谷翔平今天擔任第2棒，4打數沒有安打、吞下2次三振，包括9局下最後反撲的機會，1好3壞後，先是一顆在好球帶外緣的球未出棒被判好球，預期的保送沒出現，滿球數後揮棒落空遭到三振。

天使仍有扳平機會，可惜自家場地沒幫忙，一、二壘有人時，朱力（Brandon Drury）掃出左外野方向的深遠安打，彈出場外形成場地二壘安打，天使只能跑回1分，比賽最終就以1分之差落幕。

尼文表示，「如果那球沒有彈出牆外，應該是平手。」輸掉這一仗，他坦言他自己及選手都覺得難熬，「但當我們明天來到球場，還是會抱持樂觀，這點不會有所改變，我們還有50場比賽，還有很多可能性。」

天使 水手

延伸閱讀

MLB／大谷翔平未開轟苦吞3K 天使再輸水手吞4連敗

MLB／天使買錯人？ 3名轉隊先發投手首戰都奪勝

MLB／大谷抽筋還炸第40轟+盜壘 但天使勝場遭牛棚「刷退」

MLB／最開心不用再面對大谷 天使新同學：可以好好睡了

相關新聞

MLB／1秒切換拳擊手模式 守護者、白襪衝突釀成6人出場

白襪、守護者隊今天把棒球場變拳擊場，6局下拉米瑞茲（Jose Ramirez）滑上二壘後，與游擊手安德森（Tim And...

MLB／天使彈出1支不走運的二壘打吞5連敗 教頭仍然樂觀

天使隊在爭奪美聯外卡之路上又遭遇重創，今天以2：3輸給水手隊，吞下5連敗，先前打下的優勢也花光，戰績56勝56敗回到5成...

MLB／張育成3支0 紅襪外野手遭內規禁賽原因不能說

紅襪隊今天以4：5輸給藍鳥隊，吞下3連敗、3連戰吞下前2敗，在美聯外卡競爭上「倒退嚕」，不僅9局下的跑壘出現致命疏失，主...

MiLB／鄭宗哲繳雙安、1盜壘 劉致榮先發挨2轟無關勝敗

旅美紅襪隊小聯盟2A台灣投手劉致榮今天先發出賽，投4局挨2轟、失掉3分，無關勝敗；海盜隊2A野手鄭宗哲好手感延續，繳出2...

MLB／這就是友愛之邦！接收費城人球迷鼓勵後透納敲致勝轟

季前與費城人簽下11年3億美元合約的透納（Trea Turner）本季表現完全不及格，不只打擊成績不到聯盟平均，還曾被親媽在觀眾席上噓。 為了幫助透納走出生涯最大低潮，近期費城人球迷還特意在透納

MLB／韋蘭德重返太空人首戰就問天 柯特斯復出率洋基奪勝

去大都會「出差」半年的韋蘭德 （Justin Verlander）在交易大限前被交易回老東家太空人，今天在洋基主場迎來轉隊後首戰。這場比賽他主投七局僅失兩分表現亮眼，無奈隊友遭「小鬍子」柯特斯（Nes

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦