MLB／天使彈出1支不走運的二壘打吞5連敗 教頭仍然樂觀
天使隊在爭奪美聯外卡之路上又遭遇重創，今天以2：3輸給水手隊，吞下5連敗，先前打下的優勢也花光，戰績56勝56敗回到5成勝率，與外卡的差距擴大到6場勝差，總教練尼文（Phil Nevin）坦言失望，但對球隊前景仍抱持樂觀。
大谷翔平今天擔任第2棒，4打數沒有安打、吞下2次三振，包括9局下最後反撲的機會，1好3壞後，先是一顆在好球帶外緣的球未出棒被判好球，預期的保送沒出現，滿球數後揮棒落空遭到三振。
天使仍有扳平機會，可惜自家場地沒幫忙，一、二壘有人時，朱力（Brandon Drury）掃出左外野方向的深遠安打，彈出場外形成場地二壘安打，天使只能跑回1分，比賽最終就以1分之差落幕。
尼文表示，「如果那球沒有彈出牆外，應該是平手。」輸掉這一仗，他坦言他自己及選手都覺得難熬，「但當我們明天來到球場，還是會抱持樂觀，這點不會有所改變，我們還有50場比賽，還有很多可能性。」
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