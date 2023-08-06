MLB／吉布森優質先發奪生涯百勝 金鶯持續鞏固美東王座

過去曾領軍金鶯將近十年的蕭瓦特（Buck Showalter）近期隨大都會重返巴爾的摩，但金鶯在場上顯然不留情面。今天在老將吉布森（Kyle Gibson）優質先發的帶領下，以7：3拿下勝利，拿下近期三連勝，持續與光芒拉開勝差，而大都會則是苦吞五連敗，在交易大限後還未嘗勝績。

在走出黑暗期後，賽前金鶯本季的場均進場數為22516人，是六年來新高，今天更是來到座無虛席的44326人。而金鶯也以場上表現回應滿場球迷，繼昨天以10：3打爆大都會後，今天再度以7：3拿下勝利，確定取得系列賽勝利。

這場比賽金鶯的桑坦德（Anthony Santander）、韓德森（Gunnar Henderson）分別敲出本季第20、19轟，兩人位居球隊全壘打排行前兩名。先發投手吉布森表現也十分搶眼，主投七局失了三分，飆出本季新高的九次三振，拿下本季第十勝並列球隊勝投王，同時達到生涯百勝里程碑。

「達到任何一個里程碑都是相當酷的」，吉布森說，他在生涯第11個賽季總算達成這項個人紀錄，「當我回首過去，發現這是一段漫長的路，賽後我跟隊友說：『我過去輸了97場，很高興在進帳生涯百敗前能拿到百勝。』」

吉布森上個休賽季加盟金鶯，被球隊預期能擔任這支年輕球隊的導師角色。而他在場上也展現安定力量，身為輪值年紀最大的投手，吃下了全隊最多的133局，表現功不可沒。「這是一支有趣的球隊」，吉布森說，「金鶯和我過去效力過的任何球隊都非常不同，許多年輕球員知道怎麼贏球、怎麼用正確的方式比賽。」

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）也盛讚吉布森在場上及場下做出的貢獻，表示他在休息室裡總是鼓勵年輕隊友。「和麥肯（James McCann）、弗瑞茲爾（Adam Frazier）等人一樣，吉布森願意分享他的經歷」，海德說，「他對球隊的年輕球員帶來很大的幫助，總是大力支持、勇於發言鼓勵，在休息室具有聲量，不管在哪裡都展現出職業素養。」