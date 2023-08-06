MiLB／鄭宗哲繳雙安、1盜壘 劉致榮先發挨2轟無關勝敗

旅美紅襪隊小聯盟2A台灣投手劉致榮今天先發出賽，投4局挨2轟、失掉3分，無關勝敗；海盜隊2A野手鄭宗哲好手感延續，繳出2安、1盜壘，近期連13場出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事波士頓紅襪隊2A今天與巴爾的摩金鶯隊2A交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮今天開賽1局下1人出局後被敲出安打、投出保送，但連飆2次三振、沒有失分。

劉致榮2局下觸身球保送首名打者，但接著連抓3個出局數化解危機，劉致榮3局下有狀況，2人出局後接連被敲2支安打，再連投出2次四壞保送失掉1分。

劉致榮4局下再遇到危機，1人出局後被敲出陽春砲，2人出局後再被敲出陽春砲，接著讓打者敲出游擊方向滾地球出局、沒有擴大失分危機。

劉致榮今天總計投4局被敲5支安打，包括2發全壘打，投出3次保送、4次三振，失掉3分皆為責失分，賽後防禦率5.09；球隊終場以4比9吞敗，劉致榮無關勝敗。

匹茲堡海盜隊小聯盟2A今天與舊金山巨人隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打2棒、守游擊，鄭宗哲1局下敲出外野飛球出局，3局下選到保送上壘。

鄭宗哲4局下壘上有人時敲出右外野方向安打推進，5局下吞下三振，8局下敲出個人單場第2安、盜上二壘，為本季在2A跑出的第8次盜壘成功。

鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打，選到1次保送、吞下1次三振，跑出1盜壘，近期連13場出賽敲安、近3場比賽都是單場雙安，賽後打擊率2成78；海盜隊終場以9比1拿下勝利。