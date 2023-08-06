MLB／頻繁抽筋不影響輪值 大谷翔平照計畫10日戰巨人

大谷翔平近期變成「抽筋人」，但疲勞問題似乎在每談到下一場比賽都不成問題，天使教頭尼文（Phil Nevin）今天透露他的下一場投球安排，將在10日面對巨人隊，尼文表示，「他的手指狀況已經越來越好，沒問題。」

大谷前一場登板在4日因右手、手指抽筋只投4局，當時尼文對於他的下一場先發先語帶保留，外界關心是否會推遲或跳過1場先發，而今天看來如期登板的可能性高。

今天出戰水手賽前，尼文表示，大谷預計在美國時間周三面對巨人，休5天再次挑戰本季第10勝，這將是天使、巨人3連戰的最終戰。

日本媒體提到，天使在8月的對手多是各分區的前段班，前進季後賽的形勢險峻，不僅大谷有強烈的意志想要投球，天使也沒有讓大谷跳過先發的餘裕。

至今天賽前，大谷本季已擁9勝、40轟，再1勝就能完成連續兩年勝投、開轟皆雙位數，成為大聯盟史上第一人。