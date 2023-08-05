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MLB／勇士8比0擊潰小熊 大聯盟本季最快達陣70勝球隊

中央社／ 芝加哥4日綜合外電報導
強投佛里特先發6局沒有失分，幫助勇士以8比0擊潰小熊。 美聯社
強投佛里特先發6局沒有失分，幫助勇士以8比0擊潰小熊。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天在客場迎戰芝加哥小熊，強投佛里特（Max Fried）先發6局沒有失分，幫助勇士以8比0擊潰小熊，勇士也成為大聯盟本季最快達陣70勝的隊伍。

佛里特主投6局被敲3支安打無失分，並送出8次三振、沒有保送，防禦率降至1.69，並奪下個人本季第3場勝投。29歲的佛里特5月上旬因為左前臂拉傷進入傷兵名單，直到今天才重返投手丘。

勇士打線火力凶猛，墨菲（Sean Murphy）、歐蘇納（Marcell Ozuna）和萊里（Austin Riley）都扛出全壘打，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）也繳出單場3安的好表現，讓勇士奪下近來7場比賽的第6勝。

小熊投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）先發4局被敲8安狂掉7分，送出3次三振、沒有保送，表現非常不理想 ，加上隊友沒有給予火力支援，最終苦吞個人本季第6場敗投。

勇士贏球後，本季例行賽戰績來到70勝37敗，不僅是大聯盟本季首支達陣70勝的隊伍，勝率6成54也是全聯盟30隊最高；小熊戰績則來到56勝54敗，暫居國家聯盟中區第3名。

大聯盟 MLB

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