MLB／狀況大好！藤浪飆速連5場0失分 防禦率下修至7字頭

美聯龍頭金鶯隊今日在自家主場迎戰大都會，9局上雙方比數已是10：3，大都會大幅落後，金鶯決定派出日籍投手藤浪晉太郎為比賽收尾，他順利達成任務無失分守成，防禦率也下修至7字頭。

藤浪在9下授命登板，先讓首棒打者史都華(DJ Stewart)揮出滾地球出局後，下一棒阿隆索（Pete Alonso）咬中直球，敲出深遠二壘安打，不過藤浪面對得點圈危機絲毫不慌，接下來順利解決連兩棒打者麥尼爾（Jeff McNeil）、馬堤（Starling Marte），關門成功。

藤浪總計今日登板投1局無失分，被敲1支安打，沒有任何保送及三振，投球數12顆裡有9顆好球，他本場最快的一顆是面對馬堤投出，當時藤浪飆出99.88英哩（約161公里），馬堤擊出界外。

經此一役後，藤浪防禦率下修至7.89，本季首見7字頭，目前已連續5場沒有自責分，自6月30日開始，藤浪15場出賽，防禦率僅2.70。