MLB／大谷翔平未開轟苦吞3K 天使再輸水手吞4連敗

天使隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰水手隊，雙方進行4連戰第2戰，大谷翔平4支1、保送1次、被三振3次，唯一安打是4局下二壘打，天使終場7：9落敗，最近吞下4連敗，戰績56勝55敗在美聯外卡排名仍居第7。

大谷昨天轟出本季第40支全壘打，穩居大聯盟全壘打王，勇士隊歐森（Matt Olson）37轟居次，也在國聯排名第1，白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）29轟在美聯暫居第2，落後大谷達11轟。

大谷今天再水手，1局下首次打擊遭三振，3局下獲保送後，靠穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）3分砲得分，4局下出現本季第18支二壘打，6局、9局下都吞三振，打擊率3成10仍在美聯排名第3，也是大聯盟日籍球員最高，紅襪隊吉田正尚3成05居次。

天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）只投4局，被揮出9支安打、包括3支全壘打，失7分全是自責分；水手先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）也失常，投6局被揮出10支安打，也挨了3轟，同樣失7分自責。

天使1局上就被攻下4分，雖打完5局兩度追平比數，直到7局都是5：5，但牛棚出狀況，8、9局上各失1分，終場仍以兩分之差落敗。