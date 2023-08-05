快訊

影／仁愛鄉變9孤島 鄉長：斷水斷電3天了快請國軍救援

全身瘀傷！女童疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平未開轟苦吞3K 天使再輸水手吞4連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平4支1、保送1次、被三振3次，唯一安打是4局下二壘打，天使再輸給水手苦吞4連敗。 路透社
大谷翔平4支1、保送1次、被三振3次，唯一安打是4局下二壘打，天使再輸給水手苦吞4連敗。 路透社

天使隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰水手隊，雙方進行4連戰第2戰，大谷翔平4支1、保送1次、被三振3次，唯一安打是4局下二壘打，天使終場7：9落敗，最近吞下4連敗，戰績56勝55敗在美聯外卡排名仍居第7。

大谷昨天轟出本季第40支全壘打，穩居大聯盟全壘打王，勇士隊歐森（Matt Olson）37轟居次，也在國聯排名第1，白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）29轟在美聯暫居第2，落後大谷達11轟。

大谷今天再水手，1局下首次打擊遭三振，3局下獲保送後，靠穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）3分砲得分，4局下出現本季第18支二壘打，6局、9局下都吞三振，打擊率3成10仍在美聯排名第3，也是大聯盟日籍球員最高，紅襪隊吉田正尚3成05居次。

天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）只投4局，被揮出9支安打、包括3支全壘打，失7分全是自責分；水手先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）也失常，投6局被揮出10支安打，也挨了3轟，同樣失7分自責。

天使1局上就被攻下4分，雖打完5局兩度追平比數，直到7局都是5：5，但牛棚出狀況，8、9局上各失1分，終場仍以兩分之差落敗。

天使 水手

延伸閱讀

MLB／大谷翔平右手、手指抽筋 4局退場挑戰10勝再等等

MLB／金河成追逐秋信守「20-20」 大谷翔平更是亞洲最猛

MLB／大谷翔平停在39轟 勇士歐森同場開轟只差2支了

MLB／7月MVP又是大谷翔平 生涯第4座再創日本球員紀錄

相關新聞

MLB／張育成本季第6轟出爐 轟上綠色怪物救不了紅襪

紅襪隊今天在波士頓主迎戰藍鳥隊，旅美好手張育成7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐，紅襪從開賽一路落後到終場，以3：...

MLB／大谷翔平未開轟苦吞3K 天使再輸水手吞4連敗

天使隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰水手隊，雙方進行4連戰第2戰，大谷翔平4支1、保送1次、被三振3次，唯一安打是4局下二壘打...

MLB／陳偉殷前教頭蕭瓦特舊地重遊 美聯老大金鶯狂電大都會

大都會隊總教練蕭瓦特（Buck Showalter）今天重返巴爾的摩，受到金鶯隊球迷熱烈歡迎，但球場上是另一回事，金鶯打...

MLB／勇士3轟擊垮小熊率先70勝 本季209轟全聯盟最猛

勇士隊本季全壘打砲火凶猛，今天對小熊隊之戰又出現3轟，團隊209轟在大聯盟排名第1，終場以8：0獲勝，最近3連勝、近7戰...

MLB／張育成位置穩了？ 內野競爭者阿洛尤遭紅襪DFA

紅襪近期做出人事異動，將日前交易來的內野手烏力亞斯（Luis Urias）拉上大聯盟，為清出名單空間，選擇將陣中內野手阿洛尤（Christian Arroyo）給DFA，解決明星游擊手史托瑞（Trev

MLB／小聯盟約力求復出無果 前世界大賽MVP漢默斯宣布退役

前費城人王牌漢默斯（Cole Hamels）尋求復出失敗，今日宣布退休，結束長達15年的大聯盟生涯。 現年39歲的漢默斯，2002年以首輪之姿加入費城，2006年首度登上大聯盟，在2008年隨費

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦