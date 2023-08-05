MLB／張育成位置穩了？ 內野競爭者阿洛尤遭紅襪DFA

紅襪近期做出人事異動，將日前交易來的內野手烏力亞斯（Luis Urias）拉上大聯盟，為清出名單空間，選擇將陣中內野手阿洛尤（Christian Arroyo）給DFA，解決明星游擊手史托瑞（Trevor Story）復出後內野過於擁擠的問題，這也代表張育成仍會是紅襪內野重要輪替。

紅襪是在2020年透過讓渡名單撿走阿洛尤，他共效力紅襪長達2年，本季共出賽66場，打擊率0.241，OPS僅0.638。雖然阿洛尤本季主要負責守二壘，但他也曾擔任游擊手、三壘和右外野手。

至於烏力亞斯在21年賽季打出生涯年，出賽150場，打擊率0.249，附帶23轟和75分打點，OPS0.789，不過本季手感冰冷，68場出賽，打擊率剩0.145，全壘打僅1發。紅襪僅送出小聯盟投手布拉洛克（Bradley Blalock）就完成交易，顯然是想開福袋賭一把的心態。

紅襪隊今天將烏力亞斯從3A升上大聯盟，雖然他本季同樣表現不佳，不過相較於28歲的阿洛尤較年輕的烏力亞斯進攻上限更高，加上史托瑞復出在即，為了解決內野過剩問題，選擇釋出頗受球迷喜愛的阿洛尤。

這也代表教練團仍很看重今天開轟的張育成，就算即將被史托瑞取代交出游擊防區，預期仍會移防二壘，改和烏力亞斯分攤上場時間。