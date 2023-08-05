MLB／陳偉殷前教頭蕭瓦特舊地重遊 美聯老大金鶯狂電大都會

大都會隊總教練蕭瓦特（Buck Showalter）今天重返巴爾的摩，受到金鶯隊球迷熱烈歡迎，但球場上是另一回事，金鶯打線出現12支安打，包括24歲菜鳥二壘手威斯柏格（Jordan Westburg）7局下3分砲，終場以10：3大勝，最近8戰奪下6勝，戰績68勝42敗仍是美聯龍頭。

蕭瓦特在大聯盟領軍22季，2010到18年在金鶯帶了9年最久，3度打進季後賽，也是退役旅美球星陳偉殷2012年登上大聯盟的教頭。

蕭瓦特重回金鶯主場受到熱烈歡迎。 路透社

金鶯、大都會今天展開3連戰首戰，蕭瓦特重返熟悉的金鶯主場，現場大螢幕播放影片向這位67歲老教頭致敬，現場29550名球迷也起身鼓掌，場面相當溫馨。

比賽開打後，金鶯展現王者氣勢，打完前5局2：0領先，6局上雖遭追平，6局下立刻攻下4分逆轉戰局，7局下再添4分奠定江山；金鶯捕手麥肯（James McCann）全場3打數3安打、攻下5分打點，威斯柏格也有3支2、3分打點，成為贏球兩大功臣。

金鶯中繼投手包曼（Mike Baumann）投1.2局無失分，本季出賽49場投出9連勝，不但開季至今保持不敗，也是大聯盟唯一專職後援任務奪下9勝的投手。