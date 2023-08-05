MLB／小聯盟約力求復出無果 前世界大賽MVP漢默斯宣布退役
前費城人王牌漢默斯（Cole Hamels）尋求復出失敗，今日宣布退休，結束長達15年的大聯盟生涯。
現年39歲的漢默斯，2002年以首輪之姿加入費城，2006年首度登上大聯盟，在2008年隨費城打進世界大賽並拿下當年度世界大賽的MVP，生涯有10季效力費城，隨後轉戰遊騎兵、小熊、勇士等，曾4度入選明星賽，出賽423場戰績163勝122敗，防禦率3.43，累積2560次三振。
漢默斯最後一次登板是在2020年的勇士，當時他先發出賽對陣金鶯隊，3.1局失3分，隨後便消失在大聯盟當中。
今年2月他與教士簽下小聯盟約力拼復出，更期望能重返大聯盟季後賽投球，沒想到他一場比賽都沒投，3月初被放入7天傷兵名單，上月直接被轉往60天，自知復出無果，漢默斯最後選擇退役。
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