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MLB／張育成本季第6轟出爐 轟上綠色怪物救不了紅襪

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MLB／張育成本季第6轟出爐 轟上綠色怪物救不了紅襪

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅美好手張育成7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐。 美聯社
旅美好手張育成7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐。 美聯社

紅襪隊今天在波士頓主迎戰藍鳥隊，旅美好手張育成7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐，紅襪從開賽一路落後到終場，以3：7輸掉3連戰首戰，終止對戰7連勝。

張育成擔任先發9棒游擊手，面對藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Manoah），3局下揮出三壘平飛球、5局下游擊滾地球出局，7局上三度對決，在2好1壞後逮中93.5英里速球，轟上芬威球場「綠色怪物」全壘打牆，幫助紅襪追成3：6，也打退馬諾亞。

張育成3打數1安打，本季出賽37場打擊率1成70、全壘打6支、打點18分，今天砲轟馬諾亞，也是繼7月23日對大都會隊強投薛則（Max Scherzer）開轟後，相隔9場比賽再度出現全壘打，締造生涯第20轟紀錄。

馬諾亞先發6.2局被揮出6支安打，包括兩支全壘打，失3分奪勝，本季戰績3勝8敗；紅襪先發投手派克斯頓（James Paxton）投5局，被揮出9支安打、失4分，戰績掉到6勝3敗，挨3轟成為敗投主因，紅襪本季首次輸給藍鳥。

紅襪 張育成

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