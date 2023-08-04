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MLB／天使買錯人？ 3名轉隊先發投手首戰都奪勝

聯合新聞網／ 綜合報導
吉歐利托轉戰天使後吞下2連敗。 路透
吉歐利托轉戰天使後吞下2連敗。 路透

大聯盟交易大限有多名先發投手轉隊，遊騎兵隊薛則（Max Scherzer）、金鶯隊弗萊賀提（Jack Flaherty）及費城人隊羅倫佐（Michael Lorenzen）今天都是轉隊後初登板，皆拿下勝投，相較之下，吉歐利托（Lucas Giolito）轉戰天使後已吞下2敗。

薛則今天面對老虎首局就丟掉3分，但隨後回穩，總計主投6局失3分，飆出9次三振，奪下本季第10勝。弗萊賀提面對藍鳥，主投6局只失1分，投出8次三振，創2項隊史罕見紀錄

費城人今天遭遇外卡競爭者馬林魚，羅倫佐繳出8局只失2分的優異表現，率費城人以4：2贏球，戰績也反超馬林魚，登上國聯外卡第2名。

反觀轉戰天使的吉歐利托，首戰面對藍鳥主投5.1局失3分，但天使打線只攻下1分，因此承擔敗投。第二戰吉歐利托面對勇士只投3.2局，被揮出8支安打、失9分再度吞敗，單場失分寫下生涯最慘紀錄，防禦率從轉隊前的3.79飆升到4.36。

交易大限前被交易，尚未在新東家登板的先發投手還有遊騎兵隊蒙哥馬利（Jordan Montgomery），他預計明天對決馬林魚，太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）後天則要碰上洋基。另外光芒隊的瑟瓦雷（Aaron Civale）則預定在後天對決老虎隊。

天使

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