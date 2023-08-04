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MLB／掀沙發摔電視！洋基赫曼醉鬧休息室遭曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基先發投手赫曼（Domingo German），今日被爆出醉鬧球隊休息室，並與其他隊員和總教練總教練布恩（Aaron Boone）發生爭執。 路透社
洋基先發投手赫曼（Domingo German），今日被爆出醉鬧球隊休息室，並與其他隊員和總教練總教練布恩（Aaron Boone）發生爭執。 路透社

因酗酒問題整季報銷的洋基先發投手赫曼（Domingo German），今日被爆出醉鬧球隊休息室，並與其他隊員和總教練總教練布恩（Aaron Boone）發生爭執。

據《華爾街日報》的報導，赫曼當時喝得醉醺醺並與其他隊職員發生爭執，過程當中，他掀翻了沙發並摔壞一台電視，之後球隊將其帶入桑拿室，希望他能藉由排汗將酒精排出。

後續他被球隊安排在午睡室當中，由安保人員負責看守赫曼的行蹤，但目前仍不確定他何時離開球場。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）前日受訪就表示赫曼酗酒的問題影響了很多人，「希望今天採取的措施對他未來的生活有很大幫助，因為這是一個需要解決的嚴重問題。這些治療措施將有助於幫助他解決酗酒的問題。」

前日布恩受訪時也提到赫曼，「我不會對Domingo的事情發表任何評論。現在他正處於一個希望他能得到適當幫助，協助他走上正確道路的地方。」

赫曼6月底才投出大聯盟史上第24場完全比賽，不過今年狀況起伏不定，累計出賽20場有19場先發，拿下5勝7敗、防禦率4.56，前一役中繼登板投球，繳出5局無失分好投。

華爾街日報 酒精 台電 洋基 Domingo

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