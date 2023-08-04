MLB／先發傷兵再+1 光芒王牌麥克納漢進傷兵名單

光芒隊先發戰力本季飽受傷病所苦，今日又傳出壞消息，球隊已將王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）放入15日傷兵名單，目前仍不確定確切傷勢如何。

麥克納漢（Shane McClanahan）自季中傷癒歸隊後投球表現低迷，與開季表現判若兩人，近4場先發，防禦率高達7.11，前次出賽面對洋基，僅投4局挨5支安打（包括2發全壘打）失5分，隨後就因左前臂緊繃提前退場，接受隊醫的檢查和評估。

不過根據光芒隨隊記者托普金（Marc Topkin）的消息指出，光芒目前還沒找出受傷的確切原因，將繼續進一步的檢查或是其他方案。

光芒開季狀況火燙，但先發主力拉斯穆森（Drew Rasmussen）和普林斯（Jeffrey Springs）和拉斯穆森（Drew Rasmussen）相繼倒下，近期更將美東龍頭拱手讓人，因此決定與守護者換來瑟瓦雷（Aaron Civale）補強先發破口。