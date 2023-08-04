MLB／罕見單周三度抽筋 大谷下場恐跳過先發

大谷翔平今日擔任先發面對水手，僅投4局就因傷退場，但仍持續以打者身分留在場上，比賽中更敲出本季第40發全壘打，可惜終結者特維茲（Carlos Estevez）最終遭馬洛威（Cade Marlowe）滿貫砲狙擊，天使遺憾輸球，賽後大谷受訪表示右手中指抽筋，目前不確定是否會因此跳過下場先發。

大谷在7月底對戰老虎雙重賽，第一戰擔任先發投出完封勝，第二戰第6局就因抽筋退場，隔日面對藍鳥，第9局最後一次打擊出現抽筋狀況被換代打，今日面對水手又發生抽筋問題，大谷罕見單周三度出現抽筋問題。

天使教頭尼文（Phil Nevin）透露，「他當時跟我說他不能再投球了，他的右手中指抽筋，無法完全伸直。我總是很信任他和他的身體，所以當他跟我說他不能在投球時，那他真的就是不能投了。」

這是大谷本周第三次出現抽筋的問題，他賽後無奈表示，「最近我常有抽筋的問題。今天如果我再細心一點的話，本來可以再投個一兩局。但對我們來說，這是重要的比賽。比分當時維持在0比0，只要得一分就能轉變整場比賽。所以我想繼續投球會給球隊帶來更多問題。」

大谷直言他無法回答是否會因此跳過先發，「當然這不是我能決定的事情，我希望努力保持球隊計劃。我想這取決於球隊的狀況。由教練來做決定。」