MLB／弗萊賀提轉戰金鶯首秀6局8K奪勝 寫隊史2項罕見紀錄

前紅雀王牌投手弗萊賀提（Jack Flaherty）轉戰金鶯隊首場就繳出好表現，他今天面對藍鳥隊主投6局只失1分，飆出8次三振，幫助金鶯以6：1贏球。

金鶯打線今天敲出15支安打攻下6分，其中金鶯一壘手蒙卡索（Ryan Mountcastle）單場4支4，再加上弗萊賀提6局好投，以6：1擊敗藍鳥。弗萊賀提賽後表示，「這很有趣，新的能量和事物，有遇到一點麻煩，但捕手拉契曼（Adley Rutschman）做得很好。」

Jack Flaherty showed out. pic.twitter.com/CCC19QhX36 — Baltimore Orioles (@Orioles) 2023年8月3日

弗萊賀提本季初登板正好也是對上藍鳥，他當時主投5局無失分，不過投出生涯最多的7次保送。對此，他強調，「我今天肯定是和當初不一樣的投手，我能做更多事。」

弗萊賀提成為金鶯隊史第2位首戰連續讓15位打者出局的投手（1962年麥克納利（Dave McNally）連續解決17人）。他也是隊史1996年菲布斯（Tom Phoebus）後，首位首戰送出8次三振，失分在1分之內的投手。