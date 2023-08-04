快訊

網路瘋傳成人展女優「144萬2S」！TRE主辦回應了

士林補習班倒閉數月被追債 負責人陳屍屋內「屍首分離」腐壞難辨

沒聽見郵差喊他怨「為何不先打電話」 眾人嗆：當他們外送員？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／弗萊賀提轉戰金鶯首秀6局8K奪勝 寫隊史2項罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
弗萊賀提6局8K只失1分，寫隊史罕見紀錄。 路透
弗萊賀提6局8K只失1分，寫隊史罕見紀錄。 路透

前紅雀王牌投手弗萊賀提（Jack Flaherty）轉戰金鶯隊首場就繳出好表現，他今天面對藍鳥隊主投6局只失1分，飆出8次三振，幫助金鶯以6：1贏球。

金鶯打線今天敲出15支安打攻下6分，其中金鶯一壘手蒙卡索（Ryan Mountcastle）單場4支4，再加上弗萊賀提6局好投，以6：1擊敗藍鳥。弗萊賀提賽後表示，「這很有趣，新的能量和事物，有遇到一點麻煩，但捕手拉契曼（Adley Rutschman）做得很好。」

弗萊賀提本季初登板正好也是對上藍鳥，他當時主投5局無失分，不過投出生涯最多的7次保送。對此，他強調，「我今天肯定是和當初不一樣的投手，我能做更多事。」

弗萊賀提成為金鶯隊史第2位首戰連續讓15位打者出局的投手（1962年麥克納利（Dave McNally）連續解決17人）。他也是隊史1996年菲布斯（Tom Phoebus）後，首位首戰送出8次三振，失分在1分之內的投手。

金鶯

相關新聞

MLB／大谷抽筋還炸第40轟+盜壘 但天使勝場遭牛棚「刷退」

右手抽筋的大谷翔平，還是為天使隊貢獻快腿和重砲，今天在6局下發動關鍵盜壘成功，助天使單局攻下2分逆轉，再於8局下敲出陽春...

MLB／首局失3分後回穩繳優質先發 薛則遊騎兵初登板開門紅

薛則（Max Scherzer）前次先發後才跟媒體表示會跟賣掉終結者的大都會高層談論未來，沒想到隔日就遭交易到遊騎兵，今日也迎來遊騎兵初登板，繳出6局失3分好投表現，率隊以5：3收下勝利。 遊騎

MLB／弗萊賀提轉戰金鶯首秀6局8K奪勝 寫隊史2項罕見紀錄

前紅雀王牌投手弗萊賀提（Jack Flaherty）轉戰金鶯隊首場就繳出好表現，他今天面對藍鳥隊主投6局只失1分，飆出8次三振，幫助金鶯以6：1贏球。 金鶯打線今天敲出15支安打攻下6分，其中金

MLB／季前婉拒經典賽徵召 「抗癌鬥士」曼西尼慘遭小熊釋出

「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）季初為了適應新球隊的環境，婉拒義大利經典賽徵招，不過本季打表現荒腔走板，根據《芝加哥太陽報》的記者梅迪（Maddie Lee）報導指出，小熊已將曼西尼給釋

MLB／韋蘭德祝福大都會 坦言回鍋太空人是季中轉隊首選

美國職棒強投魏蘭德本週重回上季一同奪冠的休士頓太空人懷抱。他今天說，熟悉感是他視太空人為轉隊首選的原因，鳳還巢令他興奮，...

MiLB／「巨投」林振瑋旅美初登板 新人聯盟先發2局3K

旅美聖路易紅雀隊台灣「巨投」林振瑋今天美職生涯初登板，在新人聯盟對國民隊先發投2局、飆出3次三振、失1分，無關勝敗

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦