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MLB／大谷翔平右手、手指抽筋 4局退場挑戰10勝再等等

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊大谷翔平今天的「雙刀模式」只開4局，因右手與手指抽筋提前退場。 路透社
天使隊大谷翔平今天的「雙刀模式」只開4局，因右手與手指抽筋提前退場。 路透社

天使隊大谷翔平今天的「雙刀模式」只開4局，在用球數59球、0：0時先從投手丘上退下，確定無關勝敗，要成就大聯盟史上第一人連兩年雙位數勝投、開轟偉業還要再等等。球團隨後表示，大谷是因右手及手指抽筋，因此提早卸下投手任務。

天使今天展開與水手隊的4連戰，由大谷打頭陣，開局就被克勞佛（J.P. Crawford）敲出安打，「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的打席原有機會形成雙殺，但一壘手克朗（C. J. Cron）發生傳球失誤，無人出局已被攻占一、三壘，大谷接下來連抓3個出局數脫身。

天使牛棚在4局就動起來，第5局由索瑞安諾（José Soriano）站上投手丘，大谷此役最終先發4局被敲3安打、無失分，送出4次三振、1次保送，扣掉4月17日對紅襪隊因雨只投2局延賽，這是他本季首度先發未滿5局。

面對水手先發投手、亞裔新秀布萊恩．胡（Bryan Woo），天使打線在首輪對戰中只有大谷上得了壘，首局敲出安打，隨後克朗擊出的雙殺打將他一起「打包」出局；大谷第2打席選到保送，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）敲安推進一、三壘有人，天使該局最終還是無功而返。

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）賽前一如往常讚揚大谷，稱他的身手還在不斷進化，「每次碰到，感覺他變得更強。」近期對手越來越常見避免與大谷正面對決，選擇故意四壞，瑟維斯對此也表認同，「那也是一種策略，重點是贏球，而他是聯盟最強打者，視狀況該保送時還是要保送他，我想不只是水手，全聯盟都理解這點，大谷今年打出很棒的賽季，我想他也知道這必然會碰到。」

天使 水手

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