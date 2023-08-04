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MiLB／「巨投」林振瑋旅美初登板 新人聯盟先發2局3K

中央社／ 台北4日電
「巨投」林振瑋旅美首戰有好的開始。 圖／展逸國際企業提供
「巨投」林振瑋旅美首戰有好的開始。 圖／展逸國際企業提供

旅美聖路易紅雀隊台灣「巨投」林振瑋今天美職生涯初登板，在新人聯盟對國民隊先發投2局、飆出3次三振、失1分，無關勝敗。

身高203公分的投手林振瑋一直有旅外夢，今年5月赴美打大聯盟選秀聯盟，好表現吸引球探注意，順利加盟聖路易紅雀隊，追隨舅舅郭泓志的腳步，如願展開美職生涯、要挑戰大聯盟。

林振瑋今天在新人聯盟美職生涯初登板，對華盛頓國民隊先發，林振瑋1局上被首名打者敲出二壘打，1人出局後被敲出高飛犧牲打失掉1分，再投出觸身球保送，但及時回穩、三振化解再掉分危機。

林振瑋2局上也被首名打者敲出安打，但接著連抓3個出局數、沒有失分；林振瑋2局投完就退場，總計投2局被敲2支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，球隊終場以8比4拿勝，林振瑋無關勝敗。

林振瑋 國民

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