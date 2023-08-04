MLB／韋蘭德祝福大都會 坦言回鍋太空人是季中轉隊首選

強投韋蘭德本週重回上季一同奪冠的休士頓太空人懷抱。他今天說，熟悉感是他視太空人為轉隊首選的原因，鳳還巢令他興奮，很遺憾前東家紐約大都會歷經不幸的賽季。

大都會本季戰績欠佳，1日交易大限前當「賣家」，將甫拿下大聯盟生涯250勝的韋蘭德（Justin Verlander）換到太空人，拿到太空人農場頭號新秀吉伯特（Drew Gilbert）與另一名小聯盟外野手克里佛（Ryan Clifford）。

韋蘭德在太空人作客紐約迎戰洋基的賽前記者會說，本週稍早和大都會老闆柯恩（Steve Cohen）、總管艾普勒（Billy Eppler）討論球隊下季規畫後，他思考交易與是否放棄合約不可交易條款時，就將太空人視為首選，原因是熟悉全隊、有機會贏球、在休士頓打球很開心。

40歲的韋蘭德開季表現不穩，近期漸入佳境，過去7場先發戰績4勝1敗，防禦率1.49。據美媒報導，洛杉磯道奇等有望打進季後賽的球隊渴望網羅韋蘭德，但他與太空人老闆克蘭（Jim Crane）交情深厚，讓太空人爭取這位3屆塞揚獎投手時占上風。

韋蘭德說，他與克蘭的關係確實影響決定，思考轉隊時，和太空人隊友、教練團交情與熟悉休士頓、球迷、球隊春訓地點也是考量因素。

韋蘭德2017年8月從底特律老虎轉戰太空人，2個月後拿下生涯首座世界大賽冠軍。他去年歷經右肘韌帶置換手術復出，拿下生涯第3座賽揚獎，助太空人6年來第2度登頂奪冠，休賽季琵琶別抱，以自由球員身分與大都會簽下2年8666萬美元合約。

時隔近8個月，韋蘭德重回太空人，預定5日在對洋基4連戰第3場比賽先發。他7月25日才身披大都會戰袍在「地鐵大戰」迎戰洋基，主投6局僅被敲2支安打，無失分，拿下勝投。

韋蘭德今天向球隊報到後說，很開心見到熟面孔，短時間內回到洋基球場客隊休息室很熟悉，又充滿興奮感，「我現在還住在紐約的公寓裡，感覺真的很怪，很難解釋」。

大都會本季打造大聯盟史上最貴陣容，戰績卻不如預期，闖進季後賽機會渺茫。除韋蘭德外，大都會在交易大限前還換走王牌投手薛則（Max Scherzer）、終結者羅伯森（David Robertson）、外野手范姆（Tommy Pham）與坎納（Mark Canha）等主將，以囤積新秀為未來儲備戰力。

韋蘭德以「簡短但美好」形容效力大都會的時光，坦言未完全接受已離隊的事實。

他說：「我原本開始適應新城市，家人也都習慣新公寓了。才開始建構球場外的生活，試圖在所處城市過日子，開始感到自在、交朋友。那部分真的很艱難，家人也要跟著一起承擔。」

回顧大都會本季表現，韋蘭德說，賽季之初所有能出錯的事都出錯，球隊有時打得好，卻無法保持穩定。即使休息室內氣氛正面，球員期待好事發生，但怎樣就是打不好。

韋蘭德說，不認為大都會因花大錢買球員而受害，只是歷經不幸的賽季，一切未照計畫進行而已。他對大都會及球團對待球員的方式充滿敬意，「如果有人做決定時問我意見，我會推薦這支球團。這季沒有打出成績，不代表未來不會成功」。