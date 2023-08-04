MLB／竟超過2個月才檢查出來 洋基瑞佐因腦震盪成傷兵
洋基隊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）近期陷入低潮，今天他因腦震盪進入10天傷病名單，球團認為情況跟美國時間5月28日的衝撞事件有關。
洋基當時面對教士隊，瑞佐在守備時接投手牽制球時，與教士跑者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）發生衝撞。瑞佐當時通過腦震盪測試，並休息3場比賽，瑞佐卻在最近發現身體有異狀。
瑞佐解釋自己身體出現的問題，「有時候醒來的感覺不太好，有時候又會感覺好很多，這在整個賽季中很正常，但讓我更擔心的是，有時回休息室會想，『不明白為何我會錯過那球，我會去揮離本壘板3呎外的球。』」
瑞佐日前面對金鶯的系列賽單場吞下5K，他當時向醫療人員表示自己有模糊感，隨後瑞佐進行相關檢測，確定有認知障礙症狀，瑞佐說，「檢測結果顯示，我的反應速度比正常人慢很多，這令人震驚，特別是我們這一行來說。」
目前瑞佐已接受治療，他的醫生有信心能完全康復。他進入傷兵名單後，洋基預計會讓勒梅休（DJ LeMahieu）和包爾斯（Jake Bauers）分擔一壘守備。
瑞佐本季已出賽99場，累積12轟、41分打點，打擊率2成44。值得一提的是，瑞佐5月28日前的數據是11轟、32分打點，打擊率3成04；衝撞發生後打擊成績雪崩，只敲出1轟、9分打點，打擊率1成72。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言