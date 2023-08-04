MLB／最開心不用再面對大谷 天使新同學：可以好好睡了

天使隊在交易大限前招兵買馬，後援投手萊昂（Dominic Leone）從大都會來到這裡，報到第一天談到轉隊心情，最開心不用再面對大谷翔平了，「現在我晚上可以好好睡了」。

31歲的萊昂作為牛棚投手在大聯盟長期生存，生涯單季最多出賽數為2017年在藍鳥隊的65場，前兩季在巨人隊的出賽數也都在55場以上，本季在大都會登板31場，如今從國聯東區轉戰美聯西區，支援天使挑戰季後賽的旅程。

後援投手萊昂（Dominic Leone）從大都會來到天使，最開心是不用在面對大谷了。 美聯社

天使將是萊昂大聯盟生涯所效力的第8支球隊，被問到與大谷成為隊友，他說：「他是個特別的選手，最棒的是我不用再面對他了，現在我晚上可以好好睡了，可以有他和楚奧特（Mike Trout）作為我的隊友真的太棒了。」

萊昂生涯僅與大谷交手過1打席出現在2021年，由萊昂飆K占上風。