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MLB／美聯最強的金鶯想稱霸 官網點名藤浪拿出最佳表現

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藤浪晉太郎。 路透社
藤浪晉太郎。 路透社

美聯戰績最佳的金鶯隊，今天推出23歲菜鳥右投羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）對決藍鳥隊，6局下出狀況被換掉，不料藤浪晉太郎的控球又出問題，把場面弄得更糟，加上內野守備幫倒忙，這半局失3分種下敗因，終場以1：4落敗。

金鶯終止對戰3連勝，本季交手9場仍以7勝2敗領先，戰績66勝42敗也是美聯唯一勝率超過6成的球隊（6成11）；金鶯官網指出，球隊若想在最後最後三分之一例行賽保有優勢，7月才被納入名單的兩名菜鳥羅德里奎茲、藤浪必須拿出最佳表現。

官網特別強調，羅德里奎茲今天接近最佳狀態，但藤浪沒有辦到。

羅德里奎茲投完前5局只被揮出兩支安打、失1分，兩隊1：1僵持，6局下解決兩名打者後，連投兩次保送結束先發任務，不料藤浪接手後再投保送、搞成滿壘局面，接著離譜出現兩次觸身球，讓藍鳥超前比數。

金鶯噩夢還未結束，原本已經1：3的劣勢，又因游擊手馬特奧（Jorge Mateo）少見失誤再送1分，終場就以3 分之差落敗。

藤浪7月20日從運動家隊跳槽金鶯，投球表現時好時壞，但教練團評估他擁有最快101英里速球，加上非常凌厲的指叉球，在8月2日交易大限前，牛棚未再多補一人，就是對藤浪充滿期待，看來成效仍待加強。

藤浪今天投0.1局失1分非自責，敗投記在羅德里奎茲身上，本季戰績掉到2勝3敗；藤浪轉戰金鶯後出賽6場，合計6.2局失4分（3分自責），飆出9次三振，但也出現7次四死球。

藍鳥日籍投手菊池雄星今天先發6局，被揮出6支安打、失1分，以優質內容奪下本季第9勝，再創生涯5年單季新高。

藤浪 金鶯 羅德

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