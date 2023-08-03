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MLB／史托瑞最慢下周就會復出 美媒直指會取代張育成

聯合新聞網／ 綜合報導
史托瑞復出在即，張育成得有危機感了！ 路透社
史托瑞復出在即，張育成得有危機感了！ 路透社

原本表定本周末歸隊的紅襪明星游擊手史托瑞（Trevor Story），紅襪教頭（Alex Cora）今天賽後倒是語帶保留，表示這不是「白紙黑字」的事情，但距離復出確實不遠了，美媒則認為屆時張育成勢必得讓出位置。

波士頓媒體《MassLive.com》報導，史托瑞本周會再打一場3A系列賽，柯拉說雖不排除周末對藍鳥系列賽上場，但最有可能回歸時間還是對皇家系列賽時。

紅襪明星游擊手史托瑞。 美聯社
紅襪明星游擊手史托瑞。 美聯社

紅襪教頭進一步說，史托瑞目前還是「春訓模式」，但事實上他復健賽表現出賽，2A與3A合計出賽10場敲出3轟與2支二壘打，OPS高達0.992。

值得一提的是美媒特別指出一旦史托瑞傷癒歸隊，就會直接回到先發游擊取代張育成，屆時他可能得退回工具人角色，並且得在僅剩的時間展現自己的打擊值得繼續留在先發。

復健 波士頓

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