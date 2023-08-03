MLB／金河成追逐秋信守「20-20」 大谷翔平更是亞洲最猛

教士隊今天出現5支全壘打，以11：1重創洛磯隊，南韓好手金河成開賽第3球就轟出陽春砲，本季第4次首局首打席開轟，有機會成為大聯盟史上第3位單季全壘打、盜壘「雙20」的亞洲球員。

金河成3打數2安打、被保送兩次，為教士跑回3分，連續9場比賽出現安打，單季15轟、22次盜壘成功都寫下生涯新高，球季賽最後兩個月只要追加5轟，將是繼秋信守、大谷翔平之後，達成「20-20」紀錄的亞洲第3人。

秋信守目前效力南韓職棒SSG登陸者隊，過去在大聯盟16季出現218轟、157次盜壘成功，仍是亞洲全壘打紀錄保持人，曾在2009（20轟、21盜）、2010（22轟、22盜）、2013年（21轟、20盜）達成「20-20」紀錄。

大谷翔平目前166支全壘打在亞洲球員排名第3，日籍只落後松井秀喜的175轟，本季可望超前；他在前年出現46轟、26次盜壘成功，首次達成「20-20」，今年39轟、13盜有機會再創紀錄。

「朗神」鈴木一朗在大聯盟19季留下117轟、509盜，2001年新人球季以56盜奪下美聯盜壘王，不過從未完成「20-20」紀錄。

大聯盟本季已有30名球員至少20轟，也有23人20盜以上，能夠達到「20-20」只有勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）25轟、51盜，以及響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）21轟、33盜。