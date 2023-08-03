MLB／馬林魚桑契斯再見安打 猿隊前洋投狂威苦吞第3敗

馬林魚隊今天在邁阿密主場苦戰4小時6分，延長12局下靠桑契斯（Jesus Sanchez）再見安打，以9：8擊敗費城人隊，去年效力樂天桃猿隊的31歲右投狂威（Dylan Covey）吞下本季第3敗。

馬林魚打完前7局2：5落後，8局下追回兩分，9局下索勒（Jorge Soler）轟出中外野陽春砲，本季第26轟改變球隊命運，雙方5：5進入延長賽。

費城人10局上攻下兩分，10局下又遭追平，11局上再得1分以8：7超前，11局下狂威登板，兩出局後被揮出安打失1分，兩隊第3次打成平手。

馬林魚隊桑契斯在延長賽12局敲出再見安打，興奮地高舉手慶祝。美聯社

12局下狂威繼續投球，故意保送首名打者，再投觸身球形成滿壘，接著被桑契斯揮出左外野再見安打，本季戰績掉到1勝3敗、防禦率5.04。

馬林魚從最多落後5分，打了超過4小時在延長賽逆轉戰局，以58勝51敗在國聯東區排名第3，只落後費城人半場勝差，國聯外卡排名也追平釀酒人隊，兩隊並列第3。