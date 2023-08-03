快訊

中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

南韓神祕論文炒熱「超導體」概股 市場追捧恐一場空？

台積電設廠、銅鑼房價要飛了？在地房仲：將複製這經驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／馬林魚桑契斯再見安打 猿隊前洋投狂威苦吞第3敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
馬林魚敲出再見安打，讓去年效力樂天桃猿隊的31歲右投狂威救援失敗。 美聯社
馬林魚敲出再見安打，讓去年效力樂天桃猿隊的31歲右投狂威救援失敗。 美聯社

馬林魚隊今天在邁阿密主場苦戰4小時6分，延長12局下靠桑契斯（Jesus Sanchez）再見安打，以9：8擊敗費城人隊，去年效力樂天桃猿隊的31歲右投狂威（Dylan Covey）吞下本季第3敗。

馬林魚打完前7局2：5落後，8局下追回兩分，9局下索勒（Jorge Soler）轟出中外野陽春砲，本季第26轟改變球隊命運，雙方5：5進入延長賽。

費城人10局上攻下兩分，10局下又遭追平，11局上再得1分以8：7超前，11局下狂威登板，兩出局後被揮出安打失1分，兩隊第3次打成平手。

馬林魚隊桑契斯在延長賽12局敲出再見安打，興奮地高舉手慶祝。美聯社
馬林魚隊桑契斯在延長賽12局敲出再見安打，興奮地高舉手慶祝。美聯社

12局下狂威繼續投球，故意保送首名打者，再投觸身球形成滿壘，接著被桑契斯揮出左外野再見安打，本季戰績掉到1勝3敗、防禦率5.04。

馬林魚從最多落後5分，打了超過4小時在延長賽逆轉戰局，以58勝51敗在國聯東區排名第3，只落後費城人半場勝差，國聯外卡排名也追平釀酒人隊，兩隊並列第3。

費城人 馬林魚

延伸閱讀

MLB／張育成安打助攻吉田打點 生涯5次盜壘成功是台將最多

MLB／史丹頓轟倒光芒王牌麥克納漢 洋基逃過3連戰遭KO

MLB／塔提斯百轟史上第4快 洛磯弗里蘭12敗全聯盟最慘

MLB／大谷翔平停在39轟 勇士歐森同場開轟只差2支了

相關新聞

MLB／張育成安打助攻吉田打點 生涯5次盜壘成功是台將最多

紅襪隊作客西雅圖，今天對水手隊進行3連戰最後一戰，張育成3打數1安打、吞下1次三振，5局上盜上二壘，生涯累積5次盜壘成功...

MLB／7月MVP又是大谷翔平 生涯第4座再創日本球員紀錄

大聯盟7月MVP今天出爐，天使隊球星大谷翔平連續兩個月、也是生涯第4次獲獎，再創日籍球員新高，國聯得 主是小熊隊貝林傑（...

MLB／大谷翔平停在39轟 勇士歐森同場開轟只差2支了

天使作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行3連戰最後一戰，也是本季最後一次交手，大谷翔平3打數2安打，被三振、保送各1次，連續7...

MLB／史丹頓轟倒光芒王牌麥克納漢 洋基逃過3連戰遭KO

光芒隊王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）近況不振，今天對洋基隊只投4局失5分，3局下遭逆轉戰局，終場以...

MLB／塔提斯百轟史上第4快 洛磯弗里蘭12敗全聯盟最慘

金河成首局首打席全壘打、桑契斯（Gary Sanchez）雙響砲，索托（Juan Soto）和塔提斯（Fernando ...

MLB／才投過完全比賽 洋基赫曼因酗酒問題本季終結

今年才剛締造完全比賽難得紀錄的洋基先發投手赫曼（Domingo German），今年球季卻提前報銷，洋基球團表示，赫曼因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦