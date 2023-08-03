MLB／史丹頓轟倒光芒王牌麥克納漢 洋基逃過3連戰遭KO

光芒隊王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）近況不振，今天對洋基隊只投4局失5分，3局下遭逆轉戰局，終場以2：7落敗，洋基在紐約主場逃過3連戰遭橫掃的命運。

麥克納漢6月17日投贏教士隊，戰績衝到11勝1敗，接下來6場先發一勝難求，其中4戰最多投到4局，有3戰失分超過4分；他被洋基揮出5支安打，包括兩支全壘打，吞下本季第2敗，防禦率3.29是開季至今最高，未能成為大聯盟第5位12勝投手。

史丹頓（Giancarlo Stanton）3分砲成為致勝一擊。 法新社

光芒首局靠法蘭柯（Wander Franco）兩分砲取得領先，洋基3局下反攻，沃爾普（Anthony Volpe）先轟出兩分砲追平比數，史丹頓（Giancarlo Stanton）追加3分砲成為致勝一擊。

Giancarlo Stanton gives the Yankees the lead with a 3-run blast! pic.twitter.com/qMbTxpyK7E — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年8月3日

史丹頓本季第15轟出爐，7局下安打再攻1分打點，單場包辦4分打點，幫助洋基終止3連敗，目前戰績56勝52敗仍在美聯東區墊底、外卡排名第5。

洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）投7局，只被揮出4支安打、失兩分，以優質表現拿下本季第10勝，也是生涯第140勝，生涯第9次達到單季二位數勝投。