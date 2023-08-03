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MLB／才投過完全比賽 洋基赫曼因酗酒問題本季終結
今年才剛締造完全比賽難得紀錄的洋基先發投手赫曼（Domingo German），今年球季卻提前報銷，洋基球團表示，赫曼因酗酒問題需要接受治療，本季不會再投球。
洋基球團表示，赫曼目前需要專注在自己的健康上面，在治療期間會將他放在受限制名單中，至於詳細原因則無法透露，「我們要尊重他個人的隱私。」
洋基總管凱許曼（Brian Cashman）則指出，赫曼的狀況當然對很多人造成影響，但也希望他能從今天治療起逐漸好轉，「這是非常嚴重的問題，需要全神專注去面對治療，這也能夠幫助他找到方式去解決問題。」
31歲的赫曼今年6月29日才投出大聯盟史上第24場完全比賽，也是自2012年後首見，不過今年狀況起起伏伏的他，累計出賽20場其中19場先發，成績是5勝7敗、防禦率4.56。
赫曼到了洋基之後，場上場下都有不少狀況，今年5月因使用外部物質遭到禁賽10場，2019年更因家暴事件被禁賽多達81場，如今赫曼再爆酗酒問題。
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