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MLB／大谷翔平停在39轟 勇士歐森同場開轟只差2支了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
歐森近6戰出現5轟，本季37轟穩居國聯全壘打王。 路透社
歐森近6戰出現5轟，本季37轟穩居國聯全壘打王。 路透社

天使作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行3連戰最後一戰，也是本季最後一次交手，大谷翔平3打數2安打，被三振、保送各1次，連續7場比賽出現安打，天使終場5：12落敗，以1勝2敗輸掉系列賽。

大谷從7月28日對老虎隊轟出雙響砲開始，連7戰都有安打、其中5戰2安，本季打擊率升至3成07，在大聯盟排名第6、美聯第3。

大谷翔平3打數2安打，但全壘打已連5場熄火，快被勇士歐森追上了。 路透社
大谷翔平3打數2安打，但全壘打已連5場熄火，快被勇士歐森追上了。 路透社

不過最受球迷關心的全壘打，大谷已經連5戰熄火，被故意保送5次也是一個原因，目前39轟仍是大聯盟全壘打王。

天使先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）大崩盤，只投3.2局被揮出8支安打、失9分吞敗，挨3轟成為致命傷，單場失分寫下生涯最慘紀錄；他從白襪轉隊後出賽兩場都敗投，合計9局失12分，被揮出5支全壘打。

勇士3局下靠亞古納（Ronald Acuna Jr.）3分砲取得領先，4局下萊里（Austin Riley）轟出兩分砲、歐森（Matt Olson）追加陽春砲，3人包辦全隊一半打點，用長程砲打下江山。

歐森近6戰出現5轟，本季37轟穩居國聯全壘打王，只差大谷翔平2轟，亞古納、萊里各有25轟。

勇士對天使3連戰攻下18分，靠7支全壘打包辦11分，目前打完106場比賽出現206轟，在大聯盟排名第1，若按這種速度，季末可達315轟，將會改寫2019年雙城隊保有的307轟紀錄，寫下史上新高。

天使

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