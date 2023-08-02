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MLB／金鶯得到紅雀前王牌弗萊賀提 總管：現在人手充沛

聯合新聞網／ 綜合報導
前紅雀王牌投手弗萊賀提轉戰金鶯隊。 法新社
前紅雀王牌投手弗萊賀提轉戰金鶯隊。 法新社

美聯王者金鶯隊交易大限前再發動一筆交易，用3名小聯盟選手，換回紅雀隊前王牌投手弗萊賀提（Jack Flaherty）。

金鶯隊送出的籌碼是自家農場第16名的內野手普里耶托（Cesar Prieto）、第18名的左投羅姆（Drew Rom）以及右投休瓦特（Zack Showalter）。

現年27歲的弗萊賀提季後將成為自由球員，他在2019年吃下196.1局，防禦率2.75，國聯塞揚票選排名第4，但接下來2年飽受傷勢所困，成績有所下滑，本季則先發20場，主投109.2局送出106次三振，防禦率4.43。

金鶯總管艾里亞斯（Mike Elias）非常相信弗萊賀提的能力，「這是一位很有天分的先發投手，他將加強我們的先發輪值，我們非常開心得到他。這筆交易我們很滿意，對兩支球隊都有意義。」

「更重要的是，他過去待在一支很棒的球隊（紅雀），而且經驗很豐富。他運動能力很好，有4個高水準球種，球速最快97英里，均速90多英里，從球探角度來看，他每種球路都高於大聯盟平均水準」艾里亞斯說。

金鶯先發輪值目前由老將吉布森（Kyle Gibson）加上克里默（Dean Kremer）、布拉迪希（Kyle Bradish）、弗萊賀提及羅德里格茲（Grayson Rodriguez）等年輕球員組成，艾里亞斯表示，「現在我們有5人以上可以先發，人手非常充沛，牛棚戰力也高於聯盟平均，這會是很棒的球隊。」

金鶯 紅雀

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