MiLB／讓他升！ 鄧愷威先發5局飆12K本季新高

美職舊金山巨人隊3A投手鄧愷威今天先發，投5局飆出12次三振，是3A生涯新高，僅失1分不過吞下敗投。

巨人隊3A今天對上響尾蛇隊3A的賽事，鄧愷威擔任先發投手，1局上雖然投出1次保送，不過投出2次三振，沒有掉分；2局上更是連飆3次三振，演出3上3下。3局上鄧愷威遇到亂流，被敲三壘安打後，自己守備上發生失誤，之後出現暴投奉送1分，不過這局有2個出局數是用三振拿下。

鄧愷威在4局上回穩，又連續飆出3次三振；5局上也演出3上3下，包含2次三振。總計鄧愷威主投5局僅被敲1支安打，出現2次保送，失掉1分，飆出12次三振，為本季個人單場新高。不過最後巨人隊3A以1比5落敗，鄧愷威吞下敗投，本季目前在3A出賽8場、含7場先發，戰績2勝3敗，防禦率3.38。

另外，而今年6月初正式加盟辛辛那提紅人隊的17歲好手林盛恩，今天在新人聯盟迎來生涯正式初登場，2打數吞下2次三振。