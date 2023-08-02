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MLB／交易大限只換回2名投手 洋基球迷嗆：開除凱許曼
洋基本季戰績不佳，交易大限前只換回2名投手，沒有對貧弱打線做補強，今天又以2：5輸給光芒再吞3連敗，持續在美聯東區墊底，因此洋基球迷紛紛在推特上表達對洋基總管凱許曼（Brian Cashman）及老闆的不滿。
洋基用自家農場第29名的投手瓦雷拉（Juan Carela），向白襪換回牛棚投手米道頓（Keynan Middleton）。米道頓本季已出賽39場，主投36.1局送出47次三振，防禦率3.96。
接著洋基用現金和遊騎兵做交易，換回前百大新秀投手霍華德（Spencer Howard）。現年27歲的霍華德本季只在大聯盟投3.1局，防禦率10.80，今年在3A防禦率5.40。
許多洋基球迷在推特怒轟，「開除凱許曼」、「你們應該為自己感到羞恥」、「沒想到會這麼糟糕」。也有許多球迷說反話嘲諷，「通過這些動作補強陣容，左外野、三壘、捕手及外野的部分做得好」、「這筆交易將帶來冠軍」、「震驚聯盟的交易」。目前推特有開除凱許曼的標籤，以及各式各樣的合成圖。
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