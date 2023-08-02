MLB／大谷翔平又有新幫手 天使盤來大都會很會K的後援

天使為了打進季後賽全力補強，今天又在交易大限前送出自家農場排名第9的內野手傑克森（Jeremiah Jackson），換回大都會隊牛棚投手里昂（Dominic Leone）。

天使6月份換來前大都會內野手艾斯柯巴（Eduardo Escobar）、前洛磯內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），決定不賣大谷翔平後，又陸續透過交易得到前白襪強投吉歐利托（Lucas Giolito）和牛棚投手羅培茲（Reynaldo Lopez），洛磯外野手葛里奇克（Randal Grichuk）及一壘手克朗（C.J. Cron）。

今天又交易來牛棚投手里昂，他本季在大都會出賽31場，主投30.2局送出33次三振，防禦率4.40；最近12場出賽，防禦率只有1.80。

天使隊總管梅納西（Perry Minasian）強調球隊陣容已明顯改善，他也解釋做這筆交易的原因，「里昂過去一個月表現很好，球速有提升，三振率令人印象深刻。」

天使今天以1：5不敵勇士，賽後戰績56勝52敗，落後美聯外卡第3的藍鳥隊3場勝差。