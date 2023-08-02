MLB／季中交易截止 大谷翔平本季確定續留天使

美國職棒大聯盟MLB夏季交易期限已在日本時間今天上午7時截止，二刀流球星大谷翔平確定續留洛杉磯天使後，今天以2棒指定打擊出賽，4打數1安打是連續6場比賽有安打表現。

日本「日刊體育」報導，今年是大谷轉戰大聯盟第6年，本季結束後將成為自由球員。一般來說，在成為自由球員前的主力選手，只要所屬球隊打進季後賽可能性低時，大多會被交易到強豪球隊以換取潛力球員。

天使本季上半季結束時戰績為45勝46敗，以分區排名第4要闖進季後賽可謂相當嚴峻，但進入下半季的戰績11勝5敗，為打進季後賽帶來希望。

天使總經理米納亞（Perry Minasian）7月27日受訪時表明不會在球季內交易大谷，「他（大谷）哪裡都不會去」，還說「希望（大谷）未來留在球隊中」，表達有意跟大谷簽訂長期合約的想法。

體育報知報導，在確定續留天使後，大谷今天以2棒指定打擊出賽4打數1安打，可惜未能敲出本季第40轟，天使終場以1比5敗給亞特蘭大勇士。

勇士今天先發投手是24歲的右投史泰德（SpencerStrider），賽前21次登板拿下11勝3敗、防禦率3.73，本季投出199次三振暫居兩聯盟之冠，跟大谷是首度投打對決。

大谷首局首打席遭三振，成了史泰德本季第200次三振；大谷接著又在3局被三振，連兩打席吞K；大谷在6局第3打席安打終於開張，是連續6場比賽有安打表現，最後一個打席在滿球數下敲出滾地球出局。