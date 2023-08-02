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MLB／勇士史泰德最速200K紀錄 大谷翔平吞2K當背景

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今天變成他人紀錄的背景。 美聯社
大谷今天變成他人紀錄的背景。 美聯社

創下無數紀錄的大谷翔平今天變成他人紀錄的背景，勇士隊「三振機器」史泰德（Spencer Strider）首局就三振大谷，成為本季第一位200次三振的投手，也寫下大聯盟單季200K最速紀錄。

勇士今天敲出3轟以5：1擊敗天使，哈里斯（Michael Harris II）在5局下1：1平手時轟出超前陽春砲，7局下則是阿西亞（Orlando Arcia）2分砲後，哈里斯跟進「背靠背」開轟，個人單場雙響砲。

擔任天使第2棒、指定打擊的大谷翔平雖然在6局上從史泰德手中敲安，延續個人連6場敲安，還有盜壘成功，不過前兩打席對決都挨K，8局上面對明特（A. J. Minter）則敲出滾地出局，4打數1安打讓打擊率下降到3成04。

史泰德賽前累積199K，今天對大谷首打席就有三振演出，短短123.1局投球就累積200次三振，更新大聯盟最短局數單季200K紀錄，原紀錄是去年史泰德自己的130局。

史泰德不僅壓制大谷，今天投6.2局送出9次三振，被敲5支安打掉1分，另有2次四壞保送，防禦率3.61，拿下本季第12勝，單季累積208K。

去年新人年史泰德就投出202次三振，他也成為自1893年投手丘改成60呎6吋（約18.44公尺）以來，第5位生涯前2個完整球季就都投出200K的投手，前4人分別為

連續兩年200K史崔德連續兩年都達成200K，去年新人年累積202次三振，今年刷新個人紀錄，也成為自1893年投手丘改成60呎6吋（約18.44公尺）以來，第5位在生涯前兩年完整球季都投出200K的球員，前4位分別是史可爾（Herb Score）、古登（Dwight Gooden）、野茂英雄和達比修有。

勇士 大谷翔平 天使

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