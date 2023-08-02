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MLB／大都會繼續出清 韋蘭德「打工」半年後被送回太空人
與季後賽漸行漸遠的大都會隊狠起來當賣家，繼薛則（Max Scherzer）交易給遊騎兵隊後，今天再次出清另名塞揚強投，韋蘭德（Justin Verlander）被交易到太空人隊，韋蘭德到紐約「打工」半年後重返前東家。
根據大聯盟官網指出，大都會隊將韋蘭德交易到太空人隊，換來百大新秀第68名、太空人農場第1名的吉爾伯特（Drew Gilbert），以及太空人農場第4名的克里佛（Ryan Clifford）兩位外野手，韋蘭德也放棄不可交易條款成就這筆交易。
大都會隊還需付出其他代價，韋蘭德在2023到2024年球季還有5800萬美元薪資，大都會隊負擔其中3500萬美元，另外若韋蘭德執行2025年3500萬美元的選擇權，大都會隊也要支付其中的1750萬美元，
今年開季韋蘭德因肌肉拉傷較晚出賽，不過至今16場先發拿下6勝5敗，防禦率3.15，投94.1局送出81次三振，尤其7月6場先發4勝1敗、防禦率僅1.69，對要競爭季後賽的太空人隊來說是一大助力。
去年39歲的韋蘭德才投出18勝4敗、防禦率1.75的回春表現，幫助太空人隊拿下世界大賽冠軍，季後轉戰大都會隊結果還不到一年又回到休士頓，太空人隊先前也透過交易找回後援投手葛拉夫曼（Kendall Graveman）。
大都會隊今年開季時團隊薪資全聯盟第一，衝擊季後賽意圖明確，然而至今50勝55敗的戰績只能在國聯東區排第4、外卡排第8，大都會隊也陸續交易走羅伯森（David Robertson）、薛則、坎納（Mark Canha）等主力球員。
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