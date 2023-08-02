MLB／被故意四壞 大谷本季13次 大聯「敬遠王」

每次故意四壞保送，都代表對大谷翔平的敬畏，昨天對勇士隊之戰再度被直接請上一壘，近3場追加5次、本季13次故意四壞，單獨站上大聯盟「敬遠王」，所屬的天使隊以4：1擊敗勇士。

大谷昨天3打數2安打，另有1次觸身球、1次故意四壞，前4打席全數上壘，唯一出局是9局上，已無再失分空間的勇士必須與他對決，掃出406呎中外野飛球，差一點就要出牆，遭到勇士中外野手哈里斯二世美技沒收。

大谷無緣追加本季第40轟，但天使打線出現3轟，包括葛里奇克第4局陽春彈，這位昔日天使首輪選秀球員，過去未在天使升上大聯盟，繞了一圈後透過交易回到職棒生涯起點，披上天使球衣首戰就開砲。另一位回歸天使的「轉學生」克朗也有貢獻，9局上安打為天使添第4分。