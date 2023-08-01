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MLB／好想贏延長賽 教士中滿壘計反遭洛磯再見高飛犧牲打

聯合新聞網／ 綜合報導
葛利桑在九局上敲出追平陽春砲，無奈教士依舊在延長賽敗下陣來。 路透社
葛利桑在九局上敲出追平陽春砲，無奈教士依舊在延長賽敗下陣來。 路透社

教士今年就是贏不了延長賽！今天上山迎戰洛磯的比賽中，原先靠著葛利桑（Trent Grisham）的陽春砲一棒追平戰局，將戰局逼入延長賽。但在十局上半教士中「滿壘計」，錯過無人出局滿壘大好機會，下個半局又被麥克馬洪（Ryan McMahon）敲出再見高飛犧牲打，最終以4：3落敗，本季延長賽是0勝10敗的慘澹戰績。

對於尚未決定交易大限前要當買家還是賣家的教士而言，近期每一場比賽都可能影響到整季的最終走向。教士目前戰績為52勝55敗，但本季的得失分差為+62分，在全國聯可以排行前三，顯見教士並不擅長打小比分差的比賽，本季一分差的賽事是6勝18敗。這點也直接反映在延長賽戰績上，本季累計0勝10敗，是全聯盟唯一沒在延長賽開胡的球隊，距離1969年博覽會隊的歷史最差延長賽戰績只差兩場。

今天又是一場教士標準的小分差失利，九局上靠著葛利桑兩出局絕地逢生的陽春砲續命，十局上更是一度取得無人出局滿壘的超前機會。但接下來的打者分別擊出滾地球、內野飛球、滾地球，完全沒辦法護送隊友回來得分，而洛磯在守下這個大危機後士氣大振，同樣面對滿壘局面，麥克馬洪的再見高飛犧牲打讓球隊成功在主場拿下連勝。

「只能繼續戰鬥」，葛利桑說，「我不覺得球隊缺乏這點，我們只是等待一切迎來轉變，大家對接下來的賽程感到期待，我相信球隊，在剩下的55場比賽我們會重整旗鼓。」

教士主帥梅爾文（Bob Melvin）對於無法拿下本季首次四連勝感到可惜，也認為這個系列賽能否拿下勝利會是賽季的轉折點。「我們剛橫掃了一個系列賽，如果來到這裡能再打出一個精采的系列賽，我們就能重返正軌」，「這是又一場考驗我們決心的比賽，明天必須挺身而出拿下勝利。」

教士 洛磯

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