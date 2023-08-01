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MLB／紐媒曝洋基願出售4名球員 同時想買紅雀外野手

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊。 美聯社
洋基隊。 美聯社

洋基隊今天以1：5不敵光芒隊，本季戰績55勝51敗，落後外卡第3的藍鳥隊3.5場勝差。據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）報導，洋基願意交易4名合約即將到期的球員。

薛曼指出，洋基處在部份賣家模式，他們已讓其他球隊知道，他們願意賣掉合約將到期的球員，包括中外野手貝德（Harrison Bader）、工具人基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）、牛棚左投佩雷塔（Wandy Peralta）及先發右投塞佛里諾（Luis Severino）。

佩雷塔是這份名單中交易價值最高的球員，他本季主投39.1局送出32次三振，防禦率僅2.29，面對左打的被打擊率只有0.091。

薛曼透露，洋基正嘗試一次走兩條路，他們願意賣部分球員，同時有意得到紅雀外野手卡森（Dylan Carlson），他的合約2026年才會到期。不過現在合約控制權到2023年以後的優質球員，交易價值很高。

洋基

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