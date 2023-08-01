快訊

中颱卡努增強！氣象局今晚8時30分發布海警

韓國瑜憂侯友宜民調提備案？朱立倫批無謂放話 揭黨內數據：侯已追上柯

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

MLB／海斯驚天美技澆熄藍鳥反攻氣焰 金鶯持續坐穩美東龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
今天金鶯靠著海斯(中)的精采守備守住關鍵勝利。 路透社
今天金鶯靠著海斯(中)的精采守備守住關鍵勝利。 路透社

今天在金鶯對戰藍鳥的「雙禽之戰」，金鶯從開局就先馳得點並一路領先，但比賽後半段牛棚卻狀況頻出，差點把領先優勢搞砸。幸虧靠著海斯（Austin Hays）在九局下的關鍵美技避免可能的追平長打，最終有驚無險守成，以4：2拿下勝利，在美聯東區和光芒持續保持一場半的領先勝差。

金鶯第一局就靠著蒙卡索（Ryan Mountcastle）的二壘安打攻下兩分，後續韓德森（Gunnar Henderson）的全壘打和蒙卡索的高飛犧牲打讓球隊帶著三分領先進入比賽後段。原以為交給牛棚兩道大鎖卡諾（Yennier Cano）和包提斯塔（Félix Bautista）就能高枕無憂，沒想到卡諾被敲出兩分砲後連續送出兩次四壞球，金鶯趕緊派上包提斯塔關門。雖然化解了第八局的攻勢，但第九局包提斯塔也丟出兩次保送，給予了藍鳥一棒逆轉的機會。

在一出局一二壘有人之際，上個打席敲出全壘打的莫瑞菲德（Whit Merrifield）打出中左外野的深遠飛球，正當所有人都覺得要落地時，海斯的身影從左外野竄出，並以與草皮幾乎平行的姿勢美技接殺這球。

根據Statcast追蹤，海斯在4.3秒內跑了整整70英呎，這個美技幫助球隊守下了可能的追平分，如果沒有接到，更有可能讓超前分莫瑞菲德上得點圈。賽後這個守備被官網拿來跟名人堂球星梅斯（Willie Mays）對比，直呼他是「威利海斯」。「我知道它離我的距離相當遠，所以我必須在空中做一個類似滑行的動作讓我能多前進一點」，海斯說，「這肯定是我生涯排名第一的接球，加上是發生在這樣的情境下，我會說這是我最棒的守備。」

在美東內戰搶下開門紅後，金鶯持續盤踞龍頭寶座。2017年登上大聯盟的海斯陪伴金鶯走過重建期，今年終於有機會一嘗季後賽機會。「過去幾年，乃至於我整個職業生涯，我們在這分區都過得很艱難」，海斯說，「能夠扭轉局面並開始在賽季的系列賽拿下勝利，成為其中的一員真是太棒了。」

東區 金鶯

相關新聞

MLB／大谷翔平雙安、4次上壘 唯一出局差點炸裂第40轟

大谷翔平今天面對給打的、不給打的打席，前4次全上壘，唯一的出局是在9局上掃出中外野超深遠飛球，眼看有望過牆，被勇士隊中外...

MLB／張育成3支0、連12打數沒安打 9局被代打換掉

效力紅襪隊的台將張育成今天先發，打擊上再度繳白卷，已連12打數沒有安打，9局上的打席更被代打換掉，紅襪終場以2：6不敵水...

MLB／大都會兩老一次拆光？道奇、太空人鎖定韋蘭德

大都會前天將賽揚強投薛則（Max Scherzer）以一支百大新秀的代價交易至遊騎兵，確立了本季在交易市場上的賣家角色。外界都很好奇今年創下大聯盟薪資紀錄的大都會能「賣」到什麼程度，目前陣中僅存的王牌

MLB／逃避雖可恥但有用！賈吉復出也「保送套餐」吃到飽

自從藍鳥三壘手查普曼（Matt Chapman）因為看到球隊被大谷翔平掃出全壘打後氣得怒噴「他是全隊唯一能打的」，大谷在近3場就被敬遠保送了5次，累積13次成為「敬遠王」。 而這個「風潮」似乎不

MLB／好想贏延長賽 教士中滿壘計反遭洛磯再見高飛犧牲打

教士今年就是贏不了延長賽！今天上山迎戰洛磯的比賽中，原先靠著葛利桑（Trent Grisham）的陽春砲一棒追平戰局，將戰局逼入延長賽。但在十局上半教士中「滿壘計」，錯過無人出局滿壘大好機會，下個半局

MLB／紐媒曝洋基願出售4名球員 同時想買紅雀外野手

洋基隊今天以1：5不敵光芒隊，本季戰績55勝51敗，落後外卡第3的藍鳥隊3.5場勝差。據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）報導，洋基願意交易4名合約即將到期的球員。 薛曼指出，洋基

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦