MLB／海斯驚天美技澆熄藍鳥反攻氣焰 金鶯持續坐穩美東龍頭

今天在金鶯對戰藍鳥的「雙禽之戰」，金鶯從開局就先馳得點並一路領先，但比賽後半段牛棚卻狀況頻出，差點把領先優勢搞砸。幸虧靠著海斯（Austin Hays）在九局下的關鍵美技避免可能的追平長打，最終有驚無險守成，以4：2拿下勝利，在美聯東區和光芒持續保持一場半的領先勝差。

A moment for Austin Hays. pic.twitter.com/XpEwjxgGIv — Baltimore Orioles (@Orioles) 2023年8月1日

金鶯第一局就靠著蒙卡索（Ryan Mountcastle）的二壘安打攻下兩分，後續韓德森（Gunnar Henderson）的全壘打和蒙卡索的高飛犧牲打讓球隊帶著三分領先進入比賽後段。原以為交給牛棚兩道大鎖卡諾（Yennier Cano）和包提斯塔（Félix Bautista）就能高枕無憂，沒想到卡諾被敲出兩分砲後連續送出兩次四壞球，金鶯趕緊派上包提斯塔關門。雖然化解了第八局的攻勢，但第九局包提斯塔也丟出兩次保送，給予了藍鳥一棒逆轉的機會。

在一出局一二壘有人之際，上個打席敲出全壘打的莫瑞菲德（Whit Merrifield）打出中左外野的深遠飛球，正當所有人都覺得要落地時，海斯的身影從左外野竄出，並以與草皮幾乎平行的姿勢美技接殺這球。

根據Statcast追蹤，海斯在4.3秒內跑了整整70英呎，這個美技幫助球隊守下了可能的追平分，如果沒有接到，更有可能讓超前分莫瑞菲德上得點圈。賽後這個守備被官網拿來跟名人堂球星梅斯（Willie Mays）對比，直呼他是「威利海斯」。「我知道它離我的距離相當遠，所以我必須在空中做一個類似滑行的動作讓我能多前進一點」，海斯說，「這肯定是我生涯排名第一的接球，加上是發生在這樣的情境下，我會說這是我最棒的守備。」

在美東內戰搶下開門紅後，金鶯持續盤踞龍頭寶座。2017年登上大聯盟的海斯陪伴金鶯走過重建期，今年終於有機會一嘗季後賽機會。「過去幾年，乃至於我整個職業生涯，我們在這分區都過得很艱難」，海斯說，「能夠扭轉局面並開始在賽季的系列賽拿下勝利，成為其中的一員真是太棒了。」