MLB／大都會將工具人坎納送到釀酒人 ESPN預告還會有交易

大都會隊本季戰績不佳，今天再度發動交易，將外野手坎納（Mark Canha）送往釀酒人隊，換回釀酒人農場第12名的投手賈維斯（Justin Jarvis）。

坎納2021年季後和大都會簽下2年2650萬美元、附帶2024年球隊選擇權的合約。他本季已出賽89場，敲出6轟、29分打點，打擊率0.245，整體攻擊指數（OPS）0.725，略高於聯盟平均。守備的部分，左外野、右外野、一壘及三壘今年都嘗試過。

值得一提的是，坎納在球隊休息區總是非常活潑，也經常在個人社群分享各地美食，因此他的離隊令許多大都會球迷感到難過。

Thank you, @outtadapakmark. pic.twitter.com/kqwUvdfg3b — New York Mets (@Mets) 2023年7月31日

大都會本季團隊薪資超過3億，目前卻50勝55敗，落後國聯外卡第3（響尾蛇、釀酒人、馬林魚並列）6場勝差。大都會也接連送出終結者羅伯森（David Robertson）、塞揚強投薛則（Max Scherzer）及坎納。《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）預告，大都會還會做更多交易。