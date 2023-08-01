MLB／逃避雖可恥但有用！賈吉復出也「保送套餐」吃到飽

自從藍鳥三壘手查普曼（Matt Chapman）因為看到球隊被大谷翔平掃出全壘打後氣得怒噴「他是全隊唯一能打的」，大谷在近3場就被敬遠保送了5次，累積13次成為「敬遠王」。

而這個「風潮」似乎不是只有對大谷翔平，去年跟他競逐MVP的「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在復出的第三場比賽又吞下3次保送，隊友通通無法將他送回來，洋基打線也慘遭光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）封鎖，以5：1吞敗。

賈吉在復出的首場比賽對戰金鶯就遭到三次四壞球伺候，洋基最後以1：0遭到完封。賈吉沒有打過一場復健賽就回歸大聯盟戰線，整體狀況是未知數，但金鶯對他的「尊重」也很快獲得驗證，在下一場比賽金鶯選擇正面對決，就被打出猛打賞外帶逆轉的本季第20轟。

看到金鶯在這兩場比賽的極端結果，光芒今天對戰洋基也食髓知味，四個打席三度將他保送上壘。包含這場在內，賈吉復出的3場比賽已經被保送6次，而這6次隊友從沒有一次讓他回本壘得分，後續的比賽可能會繼續面臨這樣的窘境。

相比於天使因為打線傷兵過多導致大谷獨強的局面，洋基本季團隊OPS只有.705，位居聯盟第23，在美聯季後賽競爭者中幾乎墊底，也顯得賈吉高達1.101的OPS特別突出。

「我有工作要做」，賈吉賽後受訪時表示，「當我踏上打擊區，我必須爭取上壘；如果得點圈有人，則得將他們送回來，這是我唯一專注的事情。」

賈吉也提到，球隊打線難以上壘，更遑論串聯，整體打擊內容還有進步空間。「我們沒做好份內的工作，一些該打的球都沒有打好」，賈吉說，「當我們上不了壘包，當然沒辦法打回分數，總之我們在場上得做出些調整。」