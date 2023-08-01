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MLB／小熊不當賣家後發動交易 國民三壘重砲重返老東家

聯合新聞網／ 綜合報導
三壘重砲卡德拉里歐重返老東家小熊。 路透
三壘重砲卡德拉里歐重返老東家小熊。 路透

小熊隊7月打出一波8連勝，戰績重返5成，先前報導指出，小熊告知其他隊他們不當賣家。今天小熊做出補強，送走自家農場第14名的左投赫茲（DJ Herz）和第16名的內野手梅德（Kevin Made），得到國民隊三壘重砲卡德拉里歐（Jeimer Candelario）。

現年29歲的卡德拉里歐生涯正好是從小熊發跡，2017年被交易到老虎，之後便成為老虎隊不動三壘手，2021年繳出全聯盟最多的42支二壘安打。不過他去年陷入低潮，打擊率從前一年的0.271掉到0.217，整體攻擊指數（OPS）只剩0.633，季末老虎沒有與他續約。

今年季前他以1年500萬美元加盟國民，力求復活。本季已出賽99場，打擊三圍0.258/.342/.481，敲出16轟、53分打點。先前有消息指出，天使想得到他補強打線，如今被小熊搶下。

小熊總教練羅斯（David Ross）2015年時還是球員，他當時轉戰小熊，和卡德拉里歐並肩作戰過，他得知這筆交易後說，「棒球世界的運作真有趣，我第一次來這春訓時，他就是我的隊友。他今年能取得如此優異的成績，並過來幫助我們，這真的很重要。」

國民 小熊

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