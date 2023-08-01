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MLB／張育成3支0、連12打數沒安打 9局被代打換掉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成打擊近況欠佳。 美聯社
張育成打擊近況欠佳。 美聯社

效力紅襪隊的台將張育成今天先發，打擊上再度繳白卷，已連12打數沒有安打，9局上的打席更被代打換掉，紅襪終場以2：6不敵水手隊。

張育成擔任先發第9棒、游擊手，首打席為右外野飛球遭到接殺，第2打席距離形成安打一步之遙，他在第5局打向三壘線邊，三壘手蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）接球後展現雷射肩守備，傳一壘完成封殺。

張育成第3打席打出游擊方向滾地球出局，前3打席空手而歸後，9局上紅襪在二壘有人時決定啟用杜沃（Adam Duvall）代打張育成棒次，打向中外野方向飛球遭到接殺。

張育成前一支安打為7月26日，接下來5場比賽都掛蛋，已連12打數沒有安打，賽後打擊率下修1成56。

兩隊前6局打完1：1，水手勞雷（Cal Raleigh）7局下先敲超前陽春砲，8局下再打4分大局，包括「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）在滿壘時敲安、帶有2分打點。

張育成 紅襪

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