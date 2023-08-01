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MLB／大都會兩老一次拆光？道奇、太空人鎖定韋蘭德

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德可能是交易市場上最頂級的先發投手。 法新社
韋蘭德可能是交易市場上最頂級的先發投手。 法新社

大都會前天將賽揚強投薛則（Max Scherzer）以一支百大新秀的代價交易至遊騎兵，確立了本季在交易市場上的賣家角色。外界都很好奇今年創下大聯盟薪資紀錄的大都會能「賣」到什麼程度，目前陣中僅存的王牌韋蘭德（Justin Verlander）是最夯的詢價對象，據傳道奇想搶韋蘭德的風聲在這幾天越來越大，而老東家太空人也想迎他回娘家補強輪值。

大都會季前以三年合約網羅韋蘭德，與薛則組成全聯盟最昂貴、資歷最顯赫的前段輪值，但開季這兩人的表現都不如期待。薛則本季球速是近十年來最慢，導致挨轟頻率上升，多項數據創下生涯最低；而韋蘭德則是在春訓就拉傷，開季後近兩個月才回歸戰線。

這對賽揚組合的合約相仿，年薪同樣是4330萬美元，合約都到明年底，但韋蘭德有多一年的球員選擇權，只要2024年投滿140局就能觸發。相比於薛則本季成績只能算是聯盟平均，大兩歲的韋蘭德本季雖較晚起步，但狀況顯然好很多。他本季繳出6勝5敗，防禦率3.15的成績，在七月份更是4勝1敗，1.69的表現，37.1局中投出32次三振，是單月最佳投手強力競爭者，逐漸找回賽揚身手。

在本季交易市場賣方佔優勢、且先發選項不多的情況下，韋蘭德身為市場上最頂級的先發補強人選自然引來不少球隊興趣，豐富的季後賽經驗無論對哪隊來說都格外有吸引力。根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，太空人對於找回韋蘭德很有興趣，同時基於與太空人老闆克蘭（Jim Crane）的交情，太空人也是韋蘭德的心儀下家。

另一方面，道奇也曾與大都會就韋蘭德交易進行討論，道奇擁有更優秀的農場系統，如果要競價勝出的可能性較大。不過韋蘭德具備完整的不可交易條款，掌握最終決定權，且大都會在交易薛則後降低了不少豪華稅負擔，事實上並沒有交易韋蘭德的急迫性。

太空人 道奇 大都會

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