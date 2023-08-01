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MLB／水手今年當賣家 將終結者交易到響尾蛇、2野手去巨人

聯合新聞網／ 綜合報導

去年打進季後賽的水手隊，本季戰績54勝51敗，美聯外卡第3的藍鳥隊4場勝差。不過他們仍決定將終結者塞瓦德（Paul Sewald）賣到響尾蛇隊，還把2名野手送到巨人隊。

響尾蛇7月戰績慘淡，讓出國聯西區龍頭寶座，不過還在國聯外卡競爭行列。他們過去30天牛棚防禦率高達6.37，只優於國民隊，因此他們送出三壘手羅哈斯（Josh Rojas）、菜鳥外野手坎佐內（Dominic Canzone）及2A內野手布里斯（Ryan Bliss），向水手換回塞瓦德。

塞瓦德本季摘下21次救援成功，主投43局送出60次三振，防禦率2.93。據ESPN報導指出，塞瓦德的合約明年才會到期，過去兩季累積52次救援成功，他預計將接任響尾蛇終結者。

水手除了和響尾蛇交易外，也將外野手波拉克（A.J. Pollock）和工具人馬蒂亞斯（Mark Mathias）交易到巨人，換回現金和1名日後指定球員。

水手 響尾蛇 巨人

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