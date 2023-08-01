MLB／光芒得到強投瑟瓦雷 將百大新秀送往守護者
光芒隊今天和守護者隊達成協議，送出百大新秀第38名的曼扎多（Kyle Manzardo），換回先發投手瑟瓦雷（Aaron Civale），補強因傷兵出現缺口的先發輪值。
現年28歲的瑟瓦雷6月從傷兵名單回歸後表現出色，11場先發中，有10場失分在2分以內。他本季防禦率僅2.34，主投77局送出58次三振、22個保送，只被擊出5發全壘打。
據《ESPN》報導，瑟瓦雷合約到2025年才結束，因此光芒願意放棄23歲的一壘大物曼扎多。本季曼扎多在3A打擊率0.238，整體攻擊指數（OPS）0.784，專家看好他在大聯盟的發展。
光芒今年開季13連勝，不過先發投手斯普林斯（Jeffrey Springs）和拉斯穆森（Drew Rasmussen）相繼受傷，近期美聯東區第一的位置也被金鶯隊搶走。
好消息是表現出色的艾佛林（Zach Eflin）日前左膝痠痛，但確定不用動手術。ESPN認為，艾佛林、麥克納漢（Shane McClanahan）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）及瑟瓦雷這組先發輪值，是美聯所有季後賽球隊當中最強的。
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