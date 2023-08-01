MLB／「不會半途而廢回日本」筒香嘉智轉戰美國獨立聯盟

日本重砲筒香嘉智6月下旬離開遊騎兵隊體系，成為自由球員。如今他終於找到新東家，據日媒《產經新聞》報導，筒香嘉智將轉戰美國獨立聯盟大西洋聯盟斯塔滕島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks）。

筒香嘉智自2020年挑戰大聯盟後，陸續效力光芒、道奇、海盜。今年和遊騎兵簽下小聯盟約，本季他都待在3A，獲得208打席，轟出6支全壘打，貢獻33分打點，打擊率2成49，整體攻擊指數（OPS）0.812。

筒香嘉智6月下旬離開遊騎兵後，也沒有得到其他大聯盟球隊青睞。筒香日前接受日媒《Full-Count》訪問時透露，確實有日職球隊接觸，但他還不打算回日本，「我在這裡還有很多事要完成，實現目標前，我會堅持下去，我絕對不會半途而廢回日本。」

筒香嘉智2016年效力日職橫濱隊時，以44轟、110分打點奪下中央聯盟打擊雙冠王。大聯盟生涯3季，獲得640打席，敲出18轟、75分打點，打擊率0.171，OPS0.630。