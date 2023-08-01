MLB／大谷就是傳奇 勇士三壘手：100年以後仍會被討論

大谷翔平所到之處，媒體關心各隊給予他的好評，勇士隊三壘手萊里（Austin Riley）認為即便在100年以後，世界早已沒有我們，大谷的傳奇仍會活躍在未來世世代代口中。

天使的客場9連戰進入最後一part，今天展開與勇士的系列賽，大谷擔任第2棒、指定打擊出賽，面對勇士先發投手摩頓（Charlie Morton），第2打席再度獲得故意四壞，本季累積13次超越守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez），單獨站上「敬遠王」。

此役賽前媒體免不了訪問勇士陣營對這位當代最炙手可熱球星的看法，萊里說：「100年後，即使現在的所有人都不在了，人們還是會持續討論翔平，他是偶像、是傳奇、是真正的偉大球員，我很開心能與他同場出賽。」

外野手哈里斯二世（Michael Harris II）被問到對於大谷在大聯盟投、打兩端都繳出宰制級成績的看法，先是笑答：「我高中就知道很難了」，他表示，「在如此高層級的比賽投打都表現活躍，真的很不可思議，我不覺得有太多人可以辦到。」