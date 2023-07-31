MLB／白襪戰力遭群雄割據 傳多隊盯上重砲希曼尼茲

今年交易市場上最積極的賣家莫過於白襪莫屬，準備迎來新一波重建的他們，陣中除了希斯（Dylan Cease）、羅伯特（Luis Robert）、馮恩（Andrew Vaughn）一投兩打，基本上都擺在交易貨架上兜售。近期傳出釀酒人、馬林魚盯上白襪強打希曼尼茲（Eloy Jimenez），希望能補強外野戰力。

白襪今年的戰績令人失望，目前在美聯只贏過運動家和皇家兩支「真坦隊」，加上陣中有許多球員合約將在季末到期，早早就已宣告了在這次季中的賣家身分。隨著交易大限逼近，白襪近期也動作頻頻，在三筆交易中一共送出了五名投手。從和天使、道奇兩筆交易拿到的新秀奎羅（Edgar Quero）、納斯特里尼（Nick Nastrini）、布希（Ky Bush）來到球隊後空降農場2、4、6名，整體農場厚實了不少。

雖然外界都認為白襪只會出清到期約，但事實上包含林恩（Lance Lynn）、凱利（Joe Kelly）、葛拉夫曼（Kendall Graveman）等人球隊都握有明年合約，如果報價夠有誠意，或許沒有真正的非賣品。近期陷入交易傳聞的希曼尼茲身上還有四年的合約，包含兩年的球隊選擇權，過去穩定展現的長程砲火引起了馬林魚、釀酒人這兩支進攻聯盟後段班的球隊興趣。

希曼尼茲生涯OPS+來到123，本季打擊三圍則是.285/.330/.477。由於控制權還很長，白襪並沒有積極推動希曼尼茲的交易，除非有球隊提出誘人的籌碼。不過他的健康狀況也會是其他球隊衡量的點，過去兩年分別因左胸肌鍵斷裂、腳筋受傷而出賽未過百，本季也曾因闌尾切除手術缺陣了一個月。

事實上希曼尼茲從沒有一個賽季能完整出賽，生涯最高出賽數是新人年的122場。此外，他的外野守備也在中下水準，未來可能得擔任長期的指定打擊。只要健康他的火力輸出絕對值得期待，但過低的出席狀況也勢必讓價值大打折扣，終究得看買賣雙方如何談判。