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MLB／C羅1字回應「知道大谷翔平嗎？」提問日本女藝人挨轟
葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）去年轉戰沙烏地阿拉伯艾納斯隊，他近日隨隊到日本進行友誼賽，並接受當地媒體訪問，女藝人國本梨紗竟問他是否知道棒球巨星大谷翔平，此舉被日本網友砲轟。
根據日媒《東京體育報》報導，C羅相隔7年再度造訪日本，除了踢球外，他也參加當地電視節目「Zoom in!! Saturday」。女藝人國本梨紗在訪談中詢問，「你知道大谷翔平選手嗎？」C羅直接回「No（不知道）。」
該報導指出，棒球在日本和美國非常流行，但在歐洲只是小眾運動，就像大谷也不會認識板球選手（澳洲主流運動）。
日本網友也紛紛砲轟國本梨紗的問題很失禮，「採訪C羅的機會是無價的，希望能想到更認真的問題」、「這絕對是一個愚蠢的問題」、「對歐洲人來說，足球小將翼比大谷有名」、「不明白世界足球人口和棒球人口之間的區別嗎」。
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